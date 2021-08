Opluchting rondom ingezakte Samuel Kalu: ’De gedachten gingen even terug naar Eriksen’

De schrik zat er echter wel goed in. „Ik dacht meteen aan wat er tijdens het EK gebeurde”, vertelt Petkovic, die op het EK nog bondscoach was van Zwitserland, refererend aan de wedstrijd Denemarken - Finland waar in de eerste helft Christian Eriksen naar de grond ging. „Volgens onze doktoren is er niets ernstigs met Samuel aan de hand, maar we zullen hem maandag zeker nog tests laten ondergaan. Het medische team heeft besloten om hem snel van het veld te halen. We wilden geen risico met hem nemen.”

Rémi Oullan verving Kalu, nadat hij zelf het veld afliep, maar het was natuurlijk niet de manier waarop Oullan wilde invallen. „De rillingen liepen over ons lijf. Het was behoorlijk schokkend. Niet alleen voor ons, maar ook voor de toeschouwers. Natuurlijk schoten onze gedachten even terug naar wat er met Eriksen is gebeurd. We zijn heel blij dat het goed is afgelopen met Kalu. Iedereen in het stadion leefde in een moment van vrees.”

Oullan maakte overigens de 2-2 voor Bordeaux, waardoor het met Olympique Marseille de punten deelde.