AZ dankt De Wit voor plek in derde voorronde Conference League

AZ had in de heenwedstrijd een magere 1-0 zege weten te noteren, waardoor een potentiele bananenschil in de Bosnische hitte op de loer lag. Desalniettemin leken de Alkmaarders vlug af te willen rekenen met Tuzla, want al in de openingsfase waren Vangelis Pavlidis en Tijjani Reijnders met schietkansen gevaarlijk.

Dat zette direct ook de toon voor een eerste helft die door AZ werd gedomineerd. Daar waren vooral de zwak spelende Bosniërs debet aan, al moet gezegd dat de ploeg van Pascal Jansen zich behoorlijk gretig toonde. Diezelfde Jansen had voor het duel al aangekaart dat het maken van goals momenteel het grootste probleem van zijn ploeg is, en dat bleek voor rust ook wel uit de score. Bij het ingaan van de rust had alleen De Wit, net als een week eerder in Alkmaar trouwens, doelman Nevres Fejzic weten te passeren. Daarvoor mochten de credits overigens volledig naar Fejzic zelf, want hij stond een puike partij te keepen.

Nevres Fejzic was voor rust nog een flinke sta-in-de-weg voor AZ, maar moest na rust flink het hoofd buigen. Ⓒ ANP/HH

Een kwartier na rust leek AZ de wedstrijd te hebben beslist. Na een fase met wat wilde overtredingen over en weer was het Pavlidis, die op aangeven van De Wit de wedstrijd leek te beslissen. Tuzla was in ieder geval definitief geknakt, want koud na de aftrap kon aankoop Mayckel Lahdo bij zijn officiële debuut meedelen in de Alkmaarse feestvreugde: 0-3.

Met die tussenstand begon voor Jansen het grote wisselen, maar ook zijn invallers lieten hem niet in de steek. Fedde de Jong deed in de slotfase nog een duit in het zakje, waardoor het voor AZ al met al een heel plezierige avond werd. De kopzorgen die de coach had over het scorend vermogen van zijn spelers kunnen, in ieder geval voorlopig, de ijskast in.

FC Twente naar Servië voor treffen met FK Cukaricki

FC Twente speelt in de derde voorronde van de Conference League tegen FK Cukaricki. De club uit Servië won donderdag in de tweede voorronde met 4-0 van de Luxemburgse club Racing FC Union. In het eerste duel was Cukaricki vorige week al met 4-1 te sterk.

FK Cukaricki eindigde vorig seizoen als derde in Servië, achter kampioen Rode Ster Belgrado en nummer 2 Partizan Belgrado.

FC Twente speelt volgende week donderdag eerst een uitwedstrijd. De return in Enschede is een week later, op donderdag 11 augustus.