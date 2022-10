LIVE CL: Chelsea al vroeg op voorsprong bij Salzburg

Voetbal

Xavi laat Barcelona in kleedkamer kijken naar Inter

De kans is klein dat FC Barcelona de knock-outfase van de Champions League haalt. Dat zei coach Xavi in aanloop naar de kraker tegen Bayern München woensdagavond (21.00 uur). De situatie in groep C is zo dat als Internazionale eerder op de avond (18.45 uur) Viktoria Plzen verslaat, een plek bij de l...