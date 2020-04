Cristiano Ronaldo helpt amateurvoetbal een handje

Het geld gaat naar een noodfonds dat de Portugese bond heeft opgezet om alle amateurclubs in het land te helpen. In totaal is zo'n 4,7 miljoen euro beschikbaar om te verdelen.

Het is niet bekend hoeveel geld de internationals van Portugal ontvingen toen ze zich vorig jaar wisten te kwalificeren voor het EK, dat eigenlijk komende zomer zou worden gehouden. De Europese eindronde is echter verplaatst naar volgend jaar zomer vanwege de coronacrisis. Portugal is de regerend kampioen van Europa en won vorig jaar ook de eerste editie van de Nations League door Oranje in de finale te verslaan.

De internationals van het Nederlands elftal besloten onlangs ook al geld te doneren, bedoeld om de amateurclubs in Nederland door deze crisis heen te helpen.