Herbeleef: Oranje veel te sterk voor Rode Duivels

Voetbal

Oppermachtig Oranje vernedert België in Nations League

Een oppermachtig Oranje heeft vrijdagavond een pak slaag uitgedeeld aan België in de Nations League. In Brussel haalde de equipe van bondscoach Louis van Gaal hard uit en werd er met 1-4 gewonnen. Het was voor het eerst sinds 1997 dat Oranje onze zuiderburen over de knie legde.