LIVE Oranje opent Nations League met burenruzie

Berghuis in actie tegen België. Ⓒ PROSHOTS

Het Nederlands elftal trapt om 20.45 uur de nieuwe editie van de Nations League af met een uitwedstrijd tegen België in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel. Louis van Gaal stelt het duel vooral in het teken van het WK van eind dit jaar in Qatar.