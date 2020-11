Franse renner Mikael Cherel zwaar ten val door ’schattig klein hondje’

Mikael Cherel zette op Instagram een foto van een hond. „Jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom ik dit schattig klein hondje post. Misschien is het wel door de morfine die ik net heb gekregen en in mijn lichaam begint te vloeien. Omdat ik het deze hond natuurlijk niet kwalijk kan nemen dat hij me vanmorgen heeft doen laten vallen, nadat hij recht voor mij de weg overstak. Ook de dame niet die het dier liet ontsnappen. Wel dat ze gewoon vertrok terwijl ik op de grond lag, een ware daad van lafheid.”

Een cynische opmerking van de renner vanuit het ziekenhuis, waar dus een dubbele sleutelbeenbreuk, twee gebroken ribben en een klaplong werden vastgesteld. „Ach, het kon erger.”

Cherel, een knecht die nog geen profkoersen heeft kunnen winnen, moet ook een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie.