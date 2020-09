Ferrari krijgt speciaal tintje voor jubileumrace

Om te vieren dat het de duizendste race is van de Italiaanse renstal in de Fomule 1, worden de auto’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc in het bordeauxrood gespoten. Het is de originele kleur van het team, dat er in 1950 al bij was in de Formule 1.

„De duizendste race is een belangrijke mijlpaal en die mogen we best op een bijzondere wijze markeren. Vandaar deze unieke kleurstelling”, aldus Piero Ferrari, de vicevoorzitter van de renstal en de zoon van oprichter Enzo Ferrari. „Het is een eerbetoon aan onze oorsprong, het begin van het fantastische verhaal van Ferrari in de Formule 1.”

Met die woorden doelde hij vooral op het verleden, want de laatste van de vijftien wereldtitels die de rode renstal veroverde bij de coureurs dateert alweer van 2007, met de Fin Kimi Räikkönen. Van de 999 grands prix die Ferrari heeft gereden, won het team er 238. Michael Schumacher zegevierde het vaakst voor het team, namelijk 72 keer.

Dit seizoen beleeft Ferrari een van zijn slechtste seizoenen. Dieptepunt was wel de uitvalbeurt van Vettel en Leclerc afgelopen zondag in de Grote Prijs van Italië op Monza. Het team hoopt niet op een dergelijke afgang komende zondag in de Grote Prijs van Toscane. Het circuit van Mugello is namelijk eigendom van Ferrari.