AZ-trainer Pascal Jansen: ‘Het heeft wel invloed op Teuns bovenkamer’

Na afloop van de thuisnederlaag tegen FC Utrecht wond Koopmeiners (22) er geen doekjes om: hij werd in het veld door zijn gebroken arm duidelijk beperkt. Met name in de duels, zo gaf de captain toe.

Dat niet alleen, hij begon ineens ook pijn te voelen op andere plekken in zijn lichaam. Vooral aan de rechterkant, ‘van onder tot boven’, aldus Koopmeiners, niet bepaald een kleinzerig type. Trainer Jansen: ,,Wat ik van hem terugkrijg: Het heeft op de een of andere manier toch invloed op zijn ‘bovenkamer’, zo krijg ik van hem mee.”

Compenseren

,,Die arm heeft invloed op zijn manier van lopen, zijn balans en evenwicht. Het speelt allemaal een rol. Je lichaam gaat bij zoiets dan toch op een andere manier proberen te compenseren. Teun heeft bijvoorbeeld last van zijn voeten en tenen.”

Hoewel de huisarts van Koopmeiners adviseerde om zes weken niet te voetballen, nadat de captain de breuk in het spaakbeen (tegen PSV) had opgelopen, kwam hij vier dagen later tegen ADO ‘gewoon’ in actie. ,,We hebben opnieuw laten beoordelen of die rust echt noodzakelijk was. We hebben het goed ‘afgekaart’ met de clubarts en de specialist. De conclusie: Teun kan met een speciale spalk om zijn arm verantwoord spelen.”

Bloed ruiken

De vraag is in hoeverre de Ajacieden met de kennis van nu bloed ruiken. Ze zouden zondag in Alkmaar er bij Koopmeiners stevig kunnen in kletsen. Te meer daar de middenvelder woensdag aangaf dat hij zich moet inhouden in de duels, zeker met spelers die zich aan zijn linkerkant bevinden.

Jansen overweegt echter niet om Koopmeiners, één van zijn grootste sterkhouders, voor de topper te passeren. ,,Nee, hij heeft er nu een paar wedstrijden mee gespeeld en volgens mij heeft Teun aangetoond dat hij er prima mee overweg kan.”

Dertien punten

Wil AZ zich nog enigszins mengen in de strijd bovenin, dan móét de ploeg zondagavond Ajax verslaan. Bij een nederlaag zal de achterstand op de Amsterdammers oplopen tot dertien punten en is de schade niet meer te repareren. Jansen: ,,Wat dat betreft ga ik mee in het verhaal van Dick Advocaat. Die zorgde er vorig seizoen met Feyenoord na een grote achterstand voor om dichterbij te komen. Niets is onmogelijk.”

Waar Koopmeiners met de groep meedeed, daar trainden Myron Boadu en Jordy Clasie uit voorzorg apart. ,,Myron had een beetje last van zijn dijbeen, maar het is niets ernstigs. Hetzelfde geldt voor Jordy. Zaterdagochtend stromen ze weer in.”