Sport kort: Ricardo van Rhijn houdt conditie op peil bij Jong Ajax

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Verdediger Van Rhijn traint mee bij Jong Ajax

19.45 uur: Verdediger Ricardo van Rhijn (30) traint voorlopig mee bij Jong Ajax. De achtvoudige international houdt bij zijn vroegere club zijn conditie op peil en hoopt op een nieuwe uitdaging.

Van Rhijn kwam in het afgelopen seizoen uit voor FC Emmen, dat uit de Eredivisie degradeerde. Hij staat er naar eigen zeggen fysiek goed voor. "Ik heb de afgelopen weken voor mezelf getraind en ben zo fit gebleven. Nu is het tijd om weer in een groep mee te gaan, met andere spelvormen. Ik was zeer welkom om bij Jong Ajax mijn conditie op peil te houden. Ik kon de route nog bijna met mijn ogen dicht rijden. De club is een hele lange tijd mijn thuis geweest en zo voelt het nog steeds een beetje."

Van Rhijn speelde tussen 2011 en 2016 voor Ajax. Daarna kwam hij uit voor Club Brugge, AZ en sc Heerenveen.

De Kort stopt als wielrenner en wordt assistent-ploegleider

17.30 uur: Wielrenner Koen de Kort, die in juni door een ernstig ongeval drie vingers verloor, beëindigt per direct zijn loopbaan en wordt assistent-ploegleider bij Trek-Segafredo, de ploeg waar hij de afgelopen jaren ook voor reed.

Het ongeluk gebeurde met een voertuig tijdens een off-roadtrip in Andorra. De 38-jarige Nederlander werd met spoed per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell in Spanje. Volgens zijn ploeg konden de artsen niets anders meer doen dan drie vingers van zijn rechterhand amputeren. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

De Kort, door zijn ploeg ’onze deskundige wegkapitein’ genoemd, eindigde kort voor het ongeluk bij de NK wielrennen als 25e. Hij was in mei nog actief in de Ronde van Italië, die hij op de 134e plek afsloot. De Kort verlengde vorig jaar november zijn contract bij Trek met 1 jaar, tot eind 2021.

Hij rijdt sinds 2017 voor de Amerikaanse WorldTour-formatie, waarbij Steven de Jongh als ploegleider werkzaam is. De Kort behaalde in zijn lange carrière als vooraanstaand helper van kopmannen en sprinters zelf slechts twee overwinningen. Hij reed zeventien keer een grote ronde uit. „Het is iets dat ik echt al een tijdje wil. Ik sta gewoon te trappelen om dit te gaan doen”, zegt De Kort op de website van zijn werkgever.

Heerenveen langere tijd zonder verdediger Bochniewicz

12.27 uur: Sc Heerenveen moet de Poolse voetballer Pawel Bochniewicz voor lange tijd missen. De Friese club meldt dat de 25-jarige verdediger tijdens de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle de voorste kruisband in zijn rechterknie heeft afgescheurd.

Het is volgens Heerenveen nog onduidelijk hoe lang Bochniewicz uitgeschakeld is. De club houdt er rekening mee dat de herstelperiode minimaal negen maanden gaat duren.

Drie spelers Deense tegenstander PSV testen positief op corona

12.17 uur: Drie spelers van FC Midtjylland, de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Champions League, hebben positief getest op het coronavirus. De Deense club meldt dat Nicolas Madsen, Henrik Dalsgaard en Pione Sisto dit weekend positief hebben getest.

De Denen spelen dinsdag de eerste wedstrijd in de derde voorronde tegen PSV in Eindhoven. De returnwedstrijd is op 10 augustus.

FC Midtjylland heeft het vertrek naar Eindhoven van maandag uitgesteld. De club meldt dat alle spelers en staf vanaf maandag dagelijks zullen worden getest.

Verenigde Staten wint Gold Cup, Álvarez schlemiel bij Mexico

07.00 uur: De voetballers van de Verenigde Staten hebben de Gold Cup gewonnen. In de finale was het elftal van bondscoach Gregg Berhalter in de verlenging te sterk voor titelverdediger Mexico: 1-0. De treffer viel pas in de 118e minuut en kwam op naam van Miles Robinson. Hij troefde Edson Álvarez daarbij in de lucht af. PSV’er Érick Gutiérrez viel in de 76ste minuut in

Twee jaar geleden, tijdens de vorige Gold Cup, ging de finale ook tussen de Verenigde Staten en Mexico. Toen wonnen de Mexicanen met 1-0.

