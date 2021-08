Sport Kort:Verenigde Staten wint Gold Cup, Álvarez schlemiel bij Mexico

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

07.00 uur: De voetballers van de Verenigde Staten hebben de Gold Cup gewonnen. In de finale was het elftal van bondscoach Gregg Berhalter in de verlenging te sterk voor titelverdediger Mexico: 1-0. De treffer viel pas in de 118e minuut en kwam op naam van Miles Robinson. Hij troefde Edson Álvarez daarbij in de lucht af. PSV’er Érick Gutiérrez viel in de 76ste minuut in

Twee jaar geleden, tijdens de vorige Gold Cup, ging de finale ook tussen de Verenigde Staten en Mexico. Toen wonnen de Mexicanen met 1-0.

