Williams-coureur George Russell doet bandentest in een Mercedes

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisster Pattinama-Kerkhove verliest in San José

22.32 uur: Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het in de eerste ronde van het toernooi in San José niet gered. De 29-jarige Nederlandse verloor op de hardcourtbaan in Californië in twee sets van haar Poolse leeftijdsgenoot Magda Linette: 6-3 6-3.

Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema geplaatst. Ze is de nummer 157 van de wereldranglijst. Linette staat op de 45e positie in het mondiale klassement.

Russell test nieuw formaat banden in een Mercedes

22.10 uur: Formule 1-coureur George Russell, die voor het team van Williams rijdt, gaat in een Mercedes een bandentest doen in Hongarije, meldt bandenfabrikant Pirelli. De coureur zal op de Hungaroring het nieuwe formaat banden testen dat in het komende seizoen gebruikt gaat worden. De banden zijn komend seizoen aanzienlijk groter in doorsnee, namelijk 18 inch, tegen 13 inch dit seizoen.

Russell verzekerde zich zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije van zijn eerste punten voor Williams, maar hij maakt ook deel uit van het talentenprogramma van Mercedes en wordt genoemd om volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton te worden. Hamilton verlengde onlangs zijn contract met het team tot en met 2023.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes zei dat een beslissing waarschijnlijk in de zomervakantie, die tot 29 augustus duurt, zal worden genomen. De toekomst van de huidig tweede rijder van Mercedes, Valtteri Bottas, is door de goede prestaties van Russell onzeker. De Fin is bovendien bezig aan een matig seizoen. Zondag veroorzaakte hij in Hongarije nog een aanrijding, waardoor onder anderen Max Verstappen flinke schade opliep aan zijn bolide.

Vorig jaar trad Russell al eens op als stand-in voor Hamilton tijdens de Grand Prix van Sakhir nadat de zevenvoudig wereldkampioen positief had getest op het coronavirus. Ondanks het feit dat Russell het grootste deel van de race aan de leiding reed, zag hij zijn hoop op een eerste F1-overwinning vervliegen na een mislukte pitstop en een daaropvolgende lekke band.

FIFA vraagt in campagne aandacht voor psychische problemen

22.07 uur: Wereldvoetbalbond FIFA vraagt in een nieuwe campagne aandacht voor psychische aandoeningen en moedigt de mensen die daaronder lijden aan om hulp te zoeken. „Als ze het gesprek willen aangaan, kan dat wellicht levens redden”, liet preses Gianni Infantino weten.

Teresa Enke, de weduwe van de voormalige Duitse international Robert Enke, is betrokken bij het project. Infantino bedankte haar tijdens de presentatie uitvoerig voor haar medewerking. Robert Enke pleegde in 2009 zelfmoord vanwege depressies. De naar hem genoemde stichting financiert onder meer het onderzoek naar mentale problemen en de behandeling daarvan.

Ook actieve voetballers en oud-spelers ondersteunen de campagne, getiteld #ReachOut. Één van de ambassadeurs is de Braziliaanse oud-international Cafu. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is eveneens betrokken bij het initiatief. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus juicht de FIFA-actie toe en roept op om juist tijdens de coronapandemie nog meer aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid.

Mentale problemen bij sporters worden dit jaar meer dan eens door atleten zelf in het openbaar aan de orde gesteld. Tennisster Naomi Osaka maakte tijdens Roland Garros bekend dat ze last had van perioden van depressies. Turnster Simone Biles onthulde haar psychische problemen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Ook wielrenner Tom Dumoulin sprak over zijn mentale terugval.

Verdediger Van Rhijn traint mee bij Jong Ajax

19.45 uur: Verdediger Ricardo van Rhijn (30) traint voorlopig mee bij Jong Ajax. De achtvoudige international houdt bij zijn vroegere club zijn conditie op peil en hoopt op een nieuwe uitdaging.

Van Rhijn kwam in het afgelopen seizoen uit voor FC Emmen, dat uit de Eredivisie degradeerde. Hij staat er naar eigen zeggen fysiek goed voor. „Ik heb de afgelopen weken voor mezelf getraind en ben zo fit gebleven. Nu is het tijd om weer in een groep mee te gaan, met andere spelvormen. Ik was zeer welkom om bij Jong Ajax mijn conditie op peil te houden. Ik kon de route nog bijna met mijn ogen dicht rijden. De club is een hele lange tijd mijn thuis geweest en zo voelt het nog steeds een beetje.”

Van Rhijn speelde tussen 2011 en 2016 voor Ajax. Daarna kwam hij uit voor Club Brugge, AZ en sc Heerenveen.

De Kort stopt als wielrenner en wordt assistent-ploegleider

17.30 uur: Wielrenner Koen de Kort, die in juni door een ernstig ongeval drie vingers verloor, beëindigt per direct zijn loopbaan en wordt assistent-ploegleider bij Trek-Segafredo, de ploeg waar hij de afgelopen jaren ook voor reed.

Het ongeluk gebeurde met een voertuig tijdens een off-roadtrip in Andorra. De 38-jarige Nederlander werd met spoed per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell in Spanje. Volgens zijn ploeg konden de artsen niets anders meer doen dan drie vingers van zijn rechterhand amputeren. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

De Kort, door zijn ploeg ’onze deskundige wegkapitein’ genoemd, eindigde kort voor het ongeluk bij de NK wielrennen als 25e. Hij was in mei nog actief in de Ronde van Italië, die hij op de 134e plek afsloot. De Kort verlengde vorig jaar november zijn contract bij Trek met 1 jaar, tot eind 2021.

Hij rijdt sinds 2017 voor de Amerikaanse WorldTour-formatie, waarbij Steven de Jongh als ploegleider werkzaam is. De Kort behaalde in zijn lange carrière als vooraanstaand helper van kopmannen en sprinters zelf slechts twee overwinningen. Hij reed zeventien keer een grote ronde uit. „Het is iets dat ik echt al een tijdje wil. Ik sta gewoon te trappelen om dit te gaan doen”, zegt De Kort op de website van zijn werkgever.

Heerenveen langere tijd zonder verdediger Bochniewicz

12.27 uur: Sc Heerenveen moet de Poolse voetballer Pawel Bochniewicz voor lange tijd missen. De Friese club meldt dat de 25-jarige verdediger tijdens de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle de voorste kruisband in zijn rechterknie heeft afgescheurd.

Het is volgens Heerenveen nog onduidelijk hoe lang Bochniewicz uitgeschakeld is. De club houdt er rekening mee dat de herstelperiode minimaal negen maanden gaat duren.

Drie spelers Deense tegenstander PSV testen positief op corona

12.17 uur: Drie spelers van FC Midtjylland, de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Champions League, hebben positief getest op het coronavirus. De Deense club meldt dat Nicolas Madsen, Henrik Dalsgaard en Pione Sisto dit weekend positief hebben getest.

De Denen spelen dinsdag de eerste wedstrijd in de derde voorronde tegen PSV in Eindhoven. De returnwedstrijd is op 10 augustus.

FC Midtjylland heeft het vertrek naar Eindhoven van maandag uitgesteld. De club meldt dat alle spelers en staf vanaf maandag dagelijks zullen worden getest.

Verenigde Staten wint Gold Cup, Álvarez schlemiel bij Mexico

07.00 uur: De voetballers van de Verenigde Staten hebben de Gold Cup gewonnen. In de finale was het elftal van bondscoach Gregg Berhalter in de verlenging te sterk voor titelverdediger Mexico: 1-0. De treffer viel pas in de 118e minuut en kwam op naam van Miles Robinson. Hij troefde Edson Álvarez daarbij in de lucht af. PSV’er Érick Gutiérrez viel in de 76ste minuut in

Twee jaar geleden, tijdens de vorige Gold Cup, ging de finale ook tussen de Verenigde Staten en Mexico. Toen wonnen de Mexicanen met 1-0.

Ajax-middenvelder Álvarez speelde zondag de hele wedstrijd mee bij Mexico. PSV’er Érick Gutiérrez viel in de 76e minuut in.