Deze negen debutanten versloegen olympisch hockeykampioen België

Legende Federica Pellegrini zegt zwembad vaarwel, Italiaanse bobo steelt show

Zwemster Federica Pellegrini heeft haar topsportloopbaan beëindigd. De 33-jarige Italiaanse, die liefst vijf keer meedeed aan de Olympische Spelen en in 2008 goud behaalde op de 200 meter vrije slag, nam dinsdag in eigen land afscheid. Bij wedstrijden in Riccione won ze de 200 meter vrije slag.