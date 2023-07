Uit Tour gestapte Jumbo-renner Wout van Aert vader geworden van tweede zoon

Het was weken het gespreksonderwerp in de Ronde van Frankrijk: wanneer gaat Wout van Aert naar huis om Sarah, zijn hoogzwangere vrouw, bij te staan? De komst van hun tweede kindje was rond het einde van de Tour voorzien en dus werd er vooraf rekening gehouden met het scenario dat Van Aert voortijdig uit de Tour zou stappen. Dat scenario werd ook werkelijkheid. Donderdagochtend werd het nieuws wereldkundig gemaakt dat Van Aert woensdagavond met een helikopter en privévliegtuig stilletjes uit de Tour was vertrokken.

Net op tijd, zo blijkt. Donderdagavond werd het koppel voor de tweede keer trotse ouders van een flinke zoon, Jerome. Georges (2) krijgt er dus een broertje bij.

Bron: Het Nieuwsblad