Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Dat doet nog pijn in mijn buik’

„We stellen het sterkste elftal op”, aldus Ten Hag dinsdag tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. „Want wij willen de finale spelen. De uitschakeling van vorig jaar in de halve finale tegen FC Utrecht kan ik me nog goed herinneren. Die doet nog een beetje pijn in mijn buik. Dit keer moet het anders.”

Ten Hag is sowieso op zijn hoede voor Heerenveen, dat de tiende plak bezet in de Eredivisie. „Net als FC Utrecht is het een subtopper. Voor sommige spelers is dit hun enige kans om een prijs te winnen. Dat brengt andere krachten los. In Heerenveen gaat het alleen maar over deze bekerwedstrijd. Zij zullen scherp zijn.”

Noussair Mazraoui

In Friesland kan Ten Hag nog steeds niet beschikken over Noussair Mazraoui, zo vertelde de trainer. „Hij heeft een bal op zijn oog gehad en schade aan het ’zichtvermogen’. Het gaat nog wel even duren. Er zit weinig vooruitgang in.”

Dusan Tadic

Ten Hag kwam ook nog even terug op het duel van afgelopen zondag met PSV (1-1) en het het akkefietje tussen zijn aanvoerder Dusan Tadic en de Eindhovense captain Denzel Dumfries.

"Daarna moet je spreekwoordelijk een biertje met elkaar kunnen drinken"

„Natuurlijk is het niet onbesproken gebleven, maar daarna moesten we heel snel verder. De emoties lopen wel eens op, maar dat hoort bij het voetbal. Je speelt met het hart, maar daarna moet je er een streep onder zetten en spreekwoordelijk een biertje met elkaar kunnen drinken. Maar we zijn topsporters en gaan voor het maximaal haalbare, dan komen emoties wel eens naar boven en gaat het over de top.”