Georginio Wijnaldum over afwezige Mo Ihattaren: ’Ik wilde graag met hem praten’

„Ik had hem een appje kunnen sturen, maar wil het graag face-to-face doen en van hem horen wat de situatie bij PSV is, want we lezen alles in de media, weten niet wat waar is en waarom de situatie is zoals die nu is. Mo is een heel goede jongen, die ik de vorige keer voor het eerst heb ontmoet. Misschien had ik hem advies kunnen geven of in elk geval kunnen zeggen hoe ik er tegenaan kijk. Maar helaas is hij er niet bij”, zei Wijnaldum.

De speler van Liverpool blikte op verzoek nog even terug op de terecht verloren Nations League-wedstrijd tegen Italië (0-1), waarin hij door interim-bondscoach Dwight Lodeweges als rechtsbuiten werd geposteerd. „Ik werd daar opgesteld, dus dan speel ik daar gewoon en doe ik mijn best.”

"Elke speler heeft zijn voorkeur en ik speel liever op middenveld"

Waarna hij de vraag of het wel zijn plek is als hij diep in zijn hart kijkt met ’nee’ beantwoordde. „Elke speler heeft wel zijn voorkeur en ik speel liever op het middenveld, maar de trainer besloot anders. Daar moest ik gewoon in mee”, vertelde de plichtsgetrouwe Wijnaldum, die een les trok uit Italië-thuis.

„Dat we een helft hebben verspeeld en niet in staat waren om in het veld dingen om te zetten, waardoor we meer grip op de wedstrijd zouden krijgen. Dat moet verbeteren. We moeten het als team doen. Natuurlijk is er een aantal spelers dat het voortouw neemt. Maar als team moet je met elkaar bezig zijn. Ik zeg altijd in de kleedkamer dat we met elf aanvoerders moeten spelen, want iedereen moet in het veld zijn verantwoordelijkheid nemen.”