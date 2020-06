Nieuw uitshirt Ajax zorgt voor storing website

Ajax breekt met de trend van de afgelopen jaren en kiest komend seizoen voor een lichtkleurig uittenue. De afgelopen twee seizoenen speelde de hoofdmacht buitenshuis in een zwart of donkergroen outfit.

De nieuwe lijn is een knipoog naar het verleden. De mix van de diverse blauwtinten plus de grafische patronen doen denken aan populaire shirts waarmee Ajax in de jaren ’80 en ’90 speelde.

Met het nieuwe uittenue wordt ook de wereldwijde campagne ‘Ready for Sport’ van Adidas officieel afgetrapt. „Deze campagne viert een situatie, waar sporters en sportliefhebbers na lange tijd weer hun sport kunnen beoefenen, en fans kunnen uitkijken naar de prestaties van hun helden op het sportveld”, aldus Ajax in een persbericht.