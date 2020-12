Positieve coronatesten in aanloop naar WK-kwalificatie schaatsen

In Thialf word dit weekend het WK-kwalificatietoernooi gehouden. Ⓒ HH/ANP

Een schaatser en een coach uit hetzelfde team hebben in de aanloop naar het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen (26-28 december) positief getest op het coronavirus. Beiden zullen daardoor ontbreken tijdens de driedaagse in Thialf. Het is nog niet bekend om wie het gaat. "Om privacyredenen worden hun namen niet bekendgemaakt", laat schaatsbond KNSB weten.