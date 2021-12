Sport Kort: Russen ten koste van Zweden door in Daviscup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Russisch tennisteam ten koste van Zweden door in Daviscup

20:37 uur Rusland heeft als laatste tennisploeg de halve eindstrijd bereikt in de Daviscup. De favoriete ploeg van kopman Daniil Medvedev kwam tegen Zweden op een beslissende voorsprong van 2-0. Zowel Andrey Roeblev als Medvedev zegevierde in het enkelspel.

In de openingspartij gaf de Zweed Elias Ymer nog wel verrassend goed partij aan Roeblev, die op de wereldranglijst op de vijfde plaats staat. Na 2 uur en 11 minuten moest de nummer 171 van de wereld zich alsnog gewonnen geven: 6-2 5-7 7-6 (3). Daarna was Medvedev, de nummer 2 van de wereld, in twee sets te sterk voor Mikael Ymer, de jongere broer van Elias Ymer: 6-4 6-4.

Rusland speelt zaterdag in de halve finales tegen Duitsland. In de andere halve eindstrijd komen Kroatië en Servië vrijdag tegen elkaar uit. De halve finales en de eindstrijd (zondag) om de Daviscup worden ook in Madrid afgewerkt.

Aanvaller Kuijpers verruilt FC Den Bosch voor RKC Waalwijk

19:13 uur RKC Waalwijk heeft aanvaller Roy Kuijpers gecontracteerd. De 21-jarige spits komt per direct over van FC Den Bosch waar hij op amateurbasis speelde.

Kuijpers was van zijn achtste tot zijn negentiende jaar actief in de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Daarna verhuisde hij naar Vitesse. Bijna een jaar geleden keerde Kuijpers terug bij de Brabantse eerstedivisieclub. De Brabander maakte dit seizoen tien doelpunten voor FC Den Bosch, waarvan één in het KNVB-bekertoernooi.

Deense international Kjær valt weg bij AC Milan

18.42 uur: De Deense international Simon Kjær van AC Milan is maandenlang uit de roulatie. De 32-jarige verdediger dient vrijdag een operatie aan zijn linkerknie te ondergaan. Hij raakte woensdag geblesseerd in de gewonnen uitwedstrijd tegen Genoa (0-3).

Kjær verlengde onlangs zijn contract bij AC Milan tot medio 2024. Bij de Italiaanse club, die tweede staat in de Serie A met 1 punt minder dan koploper Napoli, zijn onder anderen ook Olivier Giroud, Ante Rebic en Davide Calabria door blessures niet beschikbaar.

Kjær, goed voor ruim honderd interlands, kreeg in augustus van dit jaar de President’s Award van de Europese voetbalunie UEFA toegewezen. De Deense aanvoerder ontving deze onderscheiding voor de professionele en waardige wijze waarop hij optrad nadat zijn ploeggenoot Christian Eriksen op het veld in elkaar was gezakt tijdens de EK-wedstrijd op 12 juni tegen Finland in Kopenhagen. De middenvelder van Internazionale werd op het veld succesvol gereanimeerd en werkt nu in eigen land bij zijn vroegere club Odense Boldklub (OB) verder aan zijn herstel.

UCI zet vanwege corona streep door finale CL baanwielrennen

17.58 uur: De finale van de Champions League bij het baanwielrennen in Tel Aviv gaat niet door. Wielerbond UCI zag zich genoodzaakt een streep door het evenement van 11 december te zetten omdat Israël vanwege de Omikron-variant van het coronavirus geen mensen uit andere landen toelaat.

Er komt geen vervangende organiserende stad. De UCI besloot donderdag dat de wedstrijd in Londen van dit weekeinde de laatste, en dus de finale is.

Nog maar 15.000 fans welkom in Bundesliga vanwege corona

17.09 uur: In de hoogste Duitse voetbalcompetitie zijn voortaan maximaal 15.000 fans in het stadion welkom. Dat besluit is donderdag door de federale regering genomen vanwege de oplopende coronacijfers.

Voor buitenevenementen mag nog 30 tot 50 procent van de totale capaciteit worden gebruikt, met een maximum van 15.000 mensen. Voor sportevenementen die zich binnen afspelen, ligt de limiet op maximaal 5000 aanwezigen.

Supporters zijn ook weer verplicht een mondkapje te dragen. Ook geldt de 2G-regel. Dat houdt in dat alleen gevaccineerden of mensen die het coronavirus het voorbije jaar hebben gehad, welkom zijn.

In regio’s waar veel besmettingen zijn, blijven stadions mogelijk zelfs helemaal leeg.

Dit weekeinde staat de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München op het programma.

Corona houdt baanrensters Van Riessen en Braspennincx thuis

16.04 uur: Baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen ontbreken komend weekeinde in Londen waar de derde en de vierde wedstrijd uit de nieuwe reeks Track Champions League worden verreden. Beide sprintsters zijn deze week positief getest op het coronavirus en zitten inmiddels in quarantaine.

Ook Jeffrey Hoogland is er niet bij. Hij is de partner van Braspennincx. „Ik heb op dit moment wel wat symptomen, zoals een loopneus en hoofdpijn en ben een close-contact van Shanne. Hoewel ik zelf niet positief heb getest, heeft de ploegarts me afgeraden om af te reizen”, verklaarde Hoogland tegenover Eurosport.

Harrie Lavreysen reist wel af naar London, waar vrijdag en zaterdag wordt gereden. De Brabander, onder meer olympisch kampioen sprint en teamsprint, testte negatief. „In overleg met de ploegarts hebben we besloten dat we kunnen reizen. Gelukkig hebben we deze week niet samen getraind anders had ik niet naar Londen kunnen gaan”, meldde Lavreysen bij Eurosport.

Nieuwe trainer Rangnick van ManUnited heeft werkvergunning binnen

13.56 uur: De Duitse voetbaltrainer Ralf Rangnick heeft zijn werkvergunning binnen en kan aan de slag bij Manchester United. De 63-jarige Rangnick debuteert zondag op de bank in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Hij ontbreekt donderdag nog op Old Trafford tegen Arsenal.

Interim-trainer Michael Carrick is dan voor de laatste keer de eindverantwoordelijke. Carrick, assistent-trainer bij ManUnited, nam in de laatste twee wedstrijden de taken over van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. Met Carrick als hoofdcoach won de Engelse club in de Champions League met 2-0 bij Villarreal en hield het koploper Chelsea in de Premier League op 1-1.

ManUnited stelde begin deze week Rangnick voor de rest van het seizoen aan als manager. Omdat de Duitser moest wachten op de benodigde papieren om in Groot-Brittannië aan de slag te gaan, ontbreekt hij nog tegen Arsenal. Rangnick, die overkwam van de Russische club Lokomotiv Moskou, maakt het seizoen af en blijft daarna als adviseur nog twee jaar betrokken bij de club van onder anderen Donny van de Beek en Cristiano Ronaldo.

De gelouterde trainer wordt vrijdag officieel gepresenteerd.

Ook cricketers keren terug uit Zuid-Afrika

13.04 uur: De Nederlandse cricketploeg keert vrijdag terug uit Zuid-Afrika. Het team was daar voor een serie wedstrijden tegen het gastland, maar die werd na de ontdekking van de coronavariant Omikron na één duel afgebroken. De spelers gaan bij thuiskomst tien dagen in quarantaine, aldus cricketbond KNCB.

Eerder al kwamen hun vrouwelijke collega’s vervroegd terug uit Zimbabwe, waar een WK-kwalificatietoernooi werd afgelast vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. Zij vlogen terug via Namibië, Oman en Doha.

De mannen, die net begonnen waren aan hun CWC Super League Series, landen vrijdagochtend op Schiphol. Zij zijn reeds meerdere keren ter plekke getest, zoals dat ook na aankomst gebeurt. De spelers die doorreizen naar Engeland zullen eerst tien dagen in quarantaine in Nederland verblijven. De hier woonachtige spelers blijven gedurende die periode in thuisquarantaine.

Dressuuramazone Van Liere verder zonder merrie Haute Couture

13.03 uur: De Zeeuwse dressuuramazone Dinja van Liere is haar toppaard Haute Couture kwijt. Eigenaars Joop van Uytert en Albert Drost hebben de negenjarige merrie, dochter van Connaisseur, verkocht aan een stal in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Katherine Bateson-Chandler gaat met Haute Couture toewerken naar de WK van volgend jaar in Denemarken.

Van Liere en Haute Couture waren afgelopen zomer de beste Nederlandse combinatie op het EK dressuur. Daarvoor waren ze als reserve-combinatie mee naar de Olympische Spelen in Tokio. Dat kwam omdat Hermès, het andere toppaard van Van Liere, met de Duitse nationaliteit bleek geregistreerd bij de internationale paardensportbond FEI en daarom niet voor Nederland kon uitkomen. Dat is inmiddels gewijzigd.

Met Hermès staat ze achttiende op de huidige wereldranglijst en kan ze, nu eigenaar Van Uytert een mede-eigenaar heeft gevonden, toewerken naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Heerenveen verlengt contract algemeen directeur Roozemond

13.02 uur: Cees Roozemond heeft zijn contract als algemeen directeur van sc Heerenveen met een jaar verlengd. De 62-jarige Roozemond blijft nu in ieder geval tot de zomer van 2023 bij de Friese voetbalclub werken. Hij is sinds begin 2019 algemeen directeur van Heerenveen.

Roozemond volgde destijds Luuc Eisenga op, eerst op interim-basis, later in een definitieve aanstelling. Hij werkte eerder als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

„We zijn nu drie jaar met elkaar onderweg en ik vind het nog altijd een prachtige uitdaging om voor deze mooie club te mogen werken”, zegt Roozemond. „We hebben onze sportieve ambities, die we op de lange termijn alleen maar kunnen realiseren met een goed en gedegen beleid. Als club willen we uiteindelijk op een gezonde en verantwoorde wijze een structurele plek in het linkerrijtje van de Eredivisie, gekoppeld aan mooi voetbal voor onze supporters en sponsoren.”

Roozemond werkt bij Heerenveen aan de uitvoering van een strategisch plan. In eerste instantie moest dat plan medio 2022 zijn uitgevoerd, maar als gevolg van de coronacrisis is dat met een jaar verlengd.

Honkballers MLB mogen niets doen vanwege cao-conflict

08.07 uur: De organisatie van de Amerikaanse honkbalcompetitie Major League Baseball (MLB) heeft voor het eerst in 26 jaar een zogeheten lockout afgekondigd. De MLB-leiding kon geen akkoord bereiken met de spelersvakbond over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De oude cao liep woensdag om middernacht af en daarom heeft de MLB een lockout ingesteld, wat onder meer betekent dat spelers niet van club mogen wisselen.

De organisatie van de Major League en de spelersvakbond gingen woensdag nog wel een keer met elkaar aan tafel zitten. Het gesprek werd al na drie kwartier weer afgebroken, omdat beide partijen er niet uit wisten te komen. De eerste lockout sinds 1994-1995 werd daarmee onvermijdelijk. Zolang er geen nieuwe cao is, mogen de spelers niet in actie komen. Ze hebben ook geen toegang tot de faciliteiten van hun clubs.

De onderhandelingen verliepen al geruime tijd moeizaam. De spelersvakbond wilde drastische veranderingen in de cao, maar de voorstellen van de Major League waren voor de vakbond niet genoeg. Vlak voor het ingaan van de lockout legden de clubs nog snel voor 1,4 miljard dollar (ruim 1,2 miljard euro) aan spelers vast. Voorlopig kunnen er nu geen spelerswisselingen meer plaatsvinden.

„Ondanks alle inspanningen om een deal te sluiten met de spelersvakbond, zijn we niet in staat gebleken om onze 26 jaar lange geschiedenis van arbeidsvrede te verlengen en tot een overeenkomst te komen”, zegt commissaris Robert Manfred van de Major League in een open brief aan de fans. De start van het nieuwe seizoen staat voor 31 maart 2022 op de kalender. De voorbereiding, de zogeheten ’springtraining’, moet half februari beginnen.

„Dit is een moeilijke dag voor het honkbal. Maar zoals ik het hele jaar al zeg: er is een weg naar een eerlijke overeenkomst en die gaan we vinden”, aldus Manfred. „Ik blijf optimistisch dat beide partijen de kans zullen aangrijpen om samen te werken, om zo de sport waarvan we houden te laten groeien, te beschermen en te versterken.”

De Antilliaanse honkballer Ozzie Albies won een maand geleden met Atlanta Braves de World Series en werd zo kampioen van de Major League.

Antetokounmpo bezorgt Bucks in slotseconden achtste zege op rij

07.42 uur: Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks de achtste overwinning op rij in de NBA bezorgd. De Griek besliste het duel met Charlotte Hornets in de slotseconden met een fraaie actie. Bij een stand van 125-125 en nog 2 seconden op de klok scoorde Antetokounmpo met een lay-up: 127-125.

De 26-jarige Griek, die de Bucks afgelopen seizoen naar de titel in de NBA leidde, eindigde zo op een totaal van 40 punten. Antetokounmpo pakte ook nog 12 rebounds. Milwaukee Bucks is dankzij de reeks overwinningen opgeklommen naar de derde plaats in het oosten, met veertien overwinningen tegenover acht nederlagen. Brooklyn Nets leidt met 15-6.

Antetokounmpo gaf na afloop zijn schoenen aan een jongetje in het publiek, die op zijn 6e verjaardag de thuiswedstrijd van de Bucks bezocht en via een bordje vroeg om de grote schoenen van de Griek.

Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 28 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans: 139-107. Boston Celtics won met 88-87 van Philadelphia 76ers, vooral dankzij de uitblinkende Jayson Tatum. Hij maakte 26 punten, waarvan 11 in het laatste kwart, en pakte 16 rebounds.