Record op WK darts: Gerwyn Price gooit derde negendarter

In de tweede leg van de vierde set (Price leidde op dat moment met 2-1 in sets en stond 1-0 achter in de vierde set) gooide hij negen perfecte pijlen. In zijn laatste beurt hield hij niet de ’standaard’ volgorde aan door eerst op triple 20 en daarna op triple 19 te gooien, maar andersom. Met de rake dubbel 12 noteerde Price de derde negendarter op dit WK.

Eerder gooiden William Borland en Darius Labanauskas ook al eens negen perfecte pijlen tijdens dit WK. In de geschiedenis van het wereldkampioenschap van de PDC kwam het niet eerder voor dat er drie negendarters werden gegooid.