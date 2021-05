Officieel: PSV versterkt zich met ervaren André Ramalho

De Braziliaan komt over van Red Bull Salzburg en is geen onbekende van PSV-trainer Roger Schmidt. In Oostenrijk werkten de twee eerder samen. De 29-jarige speler kijkt ernaar uit om komend seizoen met PSV prijzen te pakken. „Ik ben een speler die altijd alles geeft, speelt voor de prijzen en dat ook met PSV wil doen”, zegt de Braziliaan in een eerste reactie bij PSV. In Oostenrijk won Ramalho zes nationale titels en vier keer de beker.

„Met André Ramalho halen we een ervaren centrale verdediger naar PSV die bekend is met de voetbalfilosofie van Roger Schmidt en de kwaliteiten heeft om dat op het veld uit te voeren”, reageert Technisch Manager John de Jong. „Daarnaast weet hij wat het is om voor de prijzen te moeten spelen én deze te winnen. We volgen de verrichtingen van André al vanaf het moment dat hij in Europa actief is en hadden nu een kans hem naar PSV te halen. Daar hebben we direct naar gehandeld.”