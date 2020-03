Aantal besmette voetballers in Serie A stijgt naar negen

Fiorentina maakte zaterdag bekend dat Patrick Cutrone en German Pezzella positief zijn bevonden. Eerder was bij ploeggenoot Dusan Vlahovic het gevreesde virus aangetroffen.

Bij Sampdoria zijn inmiddels vijf spelers drager van het nieuwe coronavirus: Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby (ex-sc Heerenveen) en Manolo Gabbiadini.

Verdediger Daniele Rugani (Juventus) was in de afgelopen week de eerste voetballer uit de Serie A bij wie de infectie werd vastgesteld. De competitie is momenteel stilgelegd.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, voetballend voor Juventus, deed via Instagram eerder al een oproep aan zijn volgers. „Ik spreek nu niet als voetballer, maar als zoon, als vader en als mens, die zich zorgen maakt over de laatste ontwikkelingen die de hele wereld teisteren. Het is belangrijk dat wij allemaal het advies van WHO (World Health Organization) en de lokale regeringen volgen over hoe wij met deze situatie dienen om te gaan.”