Maurice Steijn: ’Deur voor Wesley Sneijder staat nog altijd open’

„Wesley wil graag trainer worden”, zei Steijn over de recordinternational van het Nederlands elftal die bij Ajax doorbrak als prof. „Hij zoekt naar een plek waar zijn kwaliteiten en kracht tot uiting komen. Ik heb verschillende keren met hem gesproken. En dat waren fijne gesprekken. We hebben afgesproken dat we gaan kijken in welke rol we dat bij Ajax kunnen gieten. Ik ben daar voorstander van en hij heeft daar ook met Sven over gesproken”, verwees Steijn naar de Duitse directeur voetbalzaken Mislintat van Ajax.

„Daarna is er iets gebeurd met supporters”, doelde Steijn op fans van de harde supporterskern van de F-Side die niet blij waren met oude uitspraken van Sneijder. „Maar dat is gelukkig uit de wereld geholpen door de supporters en Wesley zelf. Daarna is er iets intens triest in zijn privésituatie gebeurd”, verwees de trainer van Ajax naar het overlijden van de moeder van Sneijder. „En nu heeft Sven het heel druk met andere transfers. Maar Sven gaat Wesley zeker bellen.”

Sneijder verklaarde afgelopen week op Instagram dat de huidige koers van de beleidsmakers van Ajax ver afstaat van het DNA van de club waarmee hij opgroeide. „Maar dat was denk ik redelijk impulsief”, zei Steijn. „Misschien had hij me verkeerd begrepen toen ik zei dat we Sneijder even ’on hold’ hadden gezet. Ik bedoelde alleen maar dat we nu met transfers bezig zijn. Hopelijk kunnen we daarna snel om tafel om te bekijken welke rol hij bij ons kan spelen. Ik heb fijne gesprekken met hem gevoerd. Hij gaat zich ook opgeven voor de trainerscursus. Hopelijk kunnen we iets voor elkaar betekenen.”