PSV beseft dat het beter moet

Voetbal

Erick Gutierrez (PSV) verlengt contract dag na heldenrol tegen Monaco

Daags na de zinderende overwinning op AS Monaco verlengt Érick Gutiérrez (27) zijn contract bij PSV. De 30-voudig Mexicaans international en één van de hoofdrolspelers dinsdagavond in het Philips Stadion tekent tot medio 2025 in Eindhoven.