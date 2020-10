Primoz Roglic waarschuwt concurrentie na miskleun

Primoz Roglic krijgt een tik te verwerken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Op de zondagmiddag dat de Spaanse premier Sánchez aankondigde de noodtoestand te willen uitroepen vanwege de enorme aantallen coronabesmettingen, was het in de Vuelta ook alle hens aan dek voor Primoz Roglic. De Sloveen verkeerde letterlijk in zulk zwaar weer, dat hij in allerijl een regenjack moest aantrekken. Dat oponthoud kostte Jumbo-Visma’s kopman uiteindelijk de rode leiderstrui. „Eerst de rustdag, daarna vecht ik terug”, aldus Roglic, nauwelijks van zijn stuk gebracht door zijn eigen geklungel.