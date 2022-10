Vermoeide Frenkie de Jong: ’Dat komt de sfeer in de kleedkamer ten goede’

„Als je wedstrijden wint, dan helpt dat altijd en het komt de sfeer in de kleedkamer ten goede”, aldus De Jong. „Ik ben erg blij met de overwinning. Na de slechte resultaten tegen Internazionale (3-3) en Real Madrid (3-1-nederlaag) moesten we winnen. Villarreal is een goede ploeg en 3-0 een goede overwinning.”

De eindstand was in Camp Nou al na 38 minuten bereikt. 20 minuten voor tijd werd De Jong naar de kant gehaald en hij leek zelf om die wissel gevraagd te hebben. „Ik was wat vermoeid, maar er is niets om bezorgd over te zijn”, gaf de international na afloop aan.

De 25-jarige De Jong imponeerde op het middenveld en had een passingsprecisie van 95 procent. Bovendien won hij al zijn duels. Bij het verlaten van het veld kreeg hij dan ook een staande ovatie. „Het maakt me niet uit waar ik speel, ik voel me comfortabel op elke positie”, herhaalde De Jong nog maar eens.

Xavi

„We hebben veranderingen doorgevoerd, want het team moest op 100 procent om hoog druk te zetten. De rotaties zijn niet bedoeld om met de vinger naar iemand te wijzen. Maar het is niet eenvoudig om een speler van FC Barcelona te zijn, emotioneel moet je in balans zijn”, zei Xavi.

Bekijk ook: Goed nieuws over Memphis Depay voor Louis van Gaal

„We moesten snel reageren na twee mindere resultaten en ik denk dat we geweldig hebben gespeeld. Zondag wil ik meer veranderingen doorvoeren en ik wil dat alle spelers er helemaal klaar voor zijn als hun kans komt.”

FC Barcelona staat tweede in La Liga, achter koploper Real Madrid. Het verschil tussen de twee topclubs is 3 punten.