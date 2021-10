Sport Kort: Lopers jagen op record, titel en limieten in marathon Amsterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lopers jagen op record, titel en limieten in marathon Amsterdam

07.52 uur: Bijna 10.000 lopers gaan zondagochtend om 09.00 uur van start voor de 45e editie van de marathon van Amsterdam. Een van hen, de Ethiopiër Tamirat Tola, heeft aangekondigd een aanval te zullen doen op het parcoursrecord. Dat staat op naam van de Keniaan Lawrence Cherono, die in 2018 een tijd van 2.04.06 realiseerde. Nederlandse toplopers als Khalid Choukoud, Michel Butter, Frank Futselaar en Björn Koreman strijden in Amsterdam met name om de Nederlandse titel terwijl er ook limieten te slechten zijn voor deelname aan de WK en EK van volgend jaar. Titelverdediger Abdi Nageeye slaat de marathon van Amsterdam over.

Bij de vrouwen staat Bo Ummels in het Olympisch Stadion aan de start als titelverdedigster na haar achtste plaats twee jaar geleden. Ze was toen de beste Nederlandse op zo'n 13 minuten van winnares Degitu Azimeraw. De Ethiopische liep destijds een parcoursrecord: 2.19.26.

Er komen zondag ruim 31.000 lopers in actie in de hoofdstad, de meesten dus op kortere afstanden.