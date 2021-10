Sport kort: Stefan Küng volgt Jos van Emden op als winnaar Chrono des Nations

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Küng wint Chrono des Nations

18.06 uur: Wielrenner Stefan Küng heeft de Chrono des Nations op zijn naam geschreven. De Zwitserse Europees kampioen tijdrijden was in de rit tegen de klok met start en finish in Les Herbiers duidelijk de snelste en bleef de Deen Martin Toft Madsen en de Italiaan Alessandro de Marchi voor.

De Zwitser legde de 44,5 kilometer af in 51.47 minuten. Daarmee was hij 36 seconden sneller dan Madsen en had hij 1.16 minuut voorsprong op De Marchi. De Belg Remco Evenepoel, nog derde op het EK en WK tijdrijden, eindigde op 1.22 minuut als vijfde.

Küng volgt Jos van Emden op, die de Chrono des Nations in 2019 won. In 2020 ging de wedstrijd in verband met de coronapandemie niet door. Van Emden stond dit jaar niet aan de start in Les Herbiers. Mathijs Paasschens was de enige Nederlandse deelnemer. Hij eindigde als negentiende.

Titel voor honkballers L&D Amsterdam

16.59 uur: De honkballers van L&D Amsterdam hebben zondag in Rotterdam de landstitel veroverd. Dat gebeurde op het veld van Curaçao Neptunus, nadat de Amsterdammers zaterdag een beslissend zevende duel in de Holland Series hadden afgedwongen. Amsterdam won met 4-2 en kroonde zich daarmee voor de zesde keer tot Nederlands kampioen.

Beide teams verdelen de titel in de Holland Series al sinds 2016. Drie keer waren de Rotterdammers de beste. In 2019 ging de titel naar Amsterdam, dat vorig jaar bij een 2-0-voorsprong de wedstrijdenreeks zag afgebroken worden vanwege de coronamaatregelen. De bond besloot dat die voorsprong niet voldoende was om tot kampioen te worden uitgeroepen.

In Rotterdam nam L&D Amsterdam in de vijfde inning een 4-0-voorsprong. De thuisclub stelde daar een punt in de zesde en een in de achtste inning tegenover. In de negende inning was de hoofdrol voor werper Shairon Martis, die geen punt meer tegen kreeg.

Badmintonduo Tabeling/Piek grijpt naast titel op Dutch Open

16.34 uur: Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek zijn er niet in geslaagd hun titel in het gemengd dubbel op de Dutch Open te prolongeren. Het Deense duo Mikkel Mikkelsen en Rikkie Søby was in drie games te sterk voor het Nederlandse duo: 21-18 13-21 21-15.

Tabeling en Piek waren als eerste geplaatst op het toernooi in Almere. Mikkelsen en Søby waren als tweede koppel ingeschaald.

Bahrain verder met Caruso en Mäder

14.14 uur: Wielerploeg Bahrain Victorious heeft de Italiaan Damiano Caruso en de Zwitser Gino Mäder langer aan zich gebonden. De termijn werd daarbij niet gemeld, maar de 34-jarige Caruso, dit jaar tweede in de Ronde van Italië, zou nog zeker twee jaar voor de ploeg rijden. Bij Mäder (24) zou het gaan om een verlenging tot en met 2024.

„Bijtekenen bij deze ploeg was een formaliteit voor mij”, meldde Caruso. „Zeker na het beste jaar uit mijn loopbaan. Als de zaken goed lopen is er geen enkele reden voor verandering.” Caruso won in de Giro de voorlaatste etappe, een zware bergrit, en sloot het klassement af als tweede achter de Colombiaan Egan Bernal. Ook won hij een rit in de Ronde van Spanje na een solo van 70 kilometer.

Mäder won ook een rit in de Ronde van Italië en eindigde als vijfde in de Ronde van Spanje, waar hij ook het jongerenklassement won. „Ik was zo blij dat ik vorig jaar een contract kreeg toen het allemaal niet zo goed liep. De ploeg geloofde in mijn kwaliteiten, meer nog dan ik zelf deed”, aldus de jonge Zwitser.

Keniaan Rotich snelste in marathon Parijs

13.00 uur: De Keniaan Elisha Rotich heeft de marathon van Parijs gewonnen. Net als bij de marathon van Amsterdam gebeurde dat in een parcoursrecord. Rotich legde de 42,195 kilometer door de Franse hoofdstad af in 2.04.21.

De 31-jarige Rotich haalde bijna een minuut van zijn persoonlijk record af en bleef ruim onder het record van 2.05.04 dat de Ethiopiër Kenenisa Bekele zeven jaar geleden in Parijs liep. Rotich hield de Ethiopiër Hailemaryam Kiros en de Keniaan Hillary Kipsambu achter zich.

Bij de vrouwen was de winst voor Tigist Memuye. De Ethiopische kwam uit op 2.26.12 en bleef daarmee haar landgenotes Yenenesh Dinkesa en Fantu Jimma net voor. De marathon van Parijs stond eigenlijk voor dit voorjaar gepland, maar kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, zoals dat ook in 2020 het geval was.

Oud-Ajacied Wijnberg (63) overleden

12.20 uur: Oud-voetballer Piet Wijnberg is afgelopen week op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Ajax, een van de clubs waarvoor de verdediger uitkwam, op de website.

De Hilversummer speelde van 1978 tot en met 1982 voor Ajax. Eerder kwam Wijnberg uit voor FC ’t Gooi en als amateur voor FC Utrecht. De mandekker maakte één doelpunt in Amsterdamse dienst, op 11 mei 1980 in de kampioenswedstrijd tegen Excelsior. Later voetbalde hij nog voor Go Ahead Eagles, NEC, DS’79, Sparta en ADO Den Haag.

Aansteken olympische vlam Beijing zonder publiek

11.32 uur: Het aansteken van de olympische vlam voor de Winterspelen van Beijing gebeurt maandag in het Griekse Olympia zonder toeschouwers. Net als bij het ontsteken van de vlam voor de Zomerspelen van Tokio zorgen coronamaatregelen ervoor dat slechts enkele officials onder wie IOC-voorzitter Thomas Bach de plechtigheid mogen bijwonen.

De vlam van de Olympische en Paralympische Winterspelen in Beijing zal tijdens een traditionele ceremonie in Olympia omstreeks 10.30 uur worden aangestoken en een dag later in het oud-olympisch stadion Panathinaiko aan de Chinese organisatoren worden overhandigd. De fakkel zal daarna in een recordtempo door slechts twee lopers, een Griek en een Chinees, naar Athene worden gebracht, waarna de oversteek naar China wacht.

De Olympische Spelen van Beijing zijn van 4 tot en met 20 februari. Van 4 tot en met 13 maart zijn de Paralympische Winterspelen.

Turner Casimir Schmidt mist podiumtraining op WK door blessure

10.15 uur: Het is nog onzeker of turner Casimir Schmidt woensdag in actie kan komen bij de WK in het Japanse Kitakyushu. De Amsterdammer sloeg zondag de podiumtraining over vanwege klachten aan schouder en enkel, zo meldde hij op Instagram.

De blessure ontstond vrijdag tijdens een training op sprong. „Na onderzoek was de conclusie dat er geen sprake is van een ernstige blessure. Maar de pijn staat trainen op dit moment niet toe. Ik ga er alles aan doen om op tijd fit te worden”, aldus Schmidt.

De WK turnen beginnen maandag met de kwalificaties voor de vrouwen.

Basilasjvili en Norrie verrassende finalisten in Indian Wells

09.07 uur: De Georgische tennisser Nikoloz Basilasjvili en de Brit Cameron Norrie zijn de verrassende finalisten op het toernooi van Indian Wells. Basilasjvili, de nummer 36 van de wereld, was in zijn halve finale te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (5) 6-3. Norrie, tien plaatsen hoger op de wereldranglijst bivakkerend, schakelde de Bulgaar Grigor Dimitrov uit.

De 29-jarige Basilasjvili won eerder dit jaar al toernooien in Doha en München. Tegen Fritz kende hij een moeizame eerste set met drie setballen tegen, maar via de tiebreak zette hij de eerste stap richting eindstrijd van het masterstoernooi in Californië. In de tweede set was een break in de zevende game de aanzet tot de winst. Fritz was in de kwartfinales nog te sterk geweest voor de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Norrie had tegen Dimitrov met zijn opslag een machtig wapen. De 26-jarige Brit, geboren in Zuid-Afrika en opgegroeid in Nieuw-Zeeland, gaat op jacht naar zijn tweede titel na winst eerder dit jaar in Los Cabos. Dimitrov was in de vierde ronde nog verantwoordelijk geweest voor de eliminatie van de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de plaatsingslijst.

Lopers jagen op record, titel en limieten in marathon Amsterdam

07.52 uur: Bijna 10.000 lopers gaan zondagochtend om 09.00 uur van start voor de 45e editie van de marathon van Amsterdam. Een van hen, de Ethiopiër Tamirat Tola, heeft aangekondigd een aanval te zullen doen op het parcoursrecord. Dat staat op naam van de Keniaan Lawrence Cherono, die in 2018 een tijd van 2.04.06 realiseerde. Nederlandse toplopers als Khalid Choukoud, Michel Butter, Frank Futselaar en Björn Koreman strijden in Amsterdam met name om de Nederlandse titel terwijl er ook limieten te slechten zijn voor deelname aan de WK en EK van volgend jaar. Titelverdediger Abdi Nageeye slaat de marathon van Amsterdam over.

Bij de vrouwen staat Bo Ummels in het Olympisch Stadion aan de start als titelverdedigster na haar achtste plaats twee jaar geleden. Ze was toen de beste Nederlandse op zo’n 13 minuten van winnares Degitu Azimeraw. De Ethiopische liep destijds een parcoursrecord: 2.19.26.

Er komen zondag ruim 31.000 lopers in actie in de hoofdstad, de meesten dus op kortere afstanden.