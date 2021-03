Oranje-atleten van coach Laurent Meuwly topfavoriet bij EK Indoor

TORUŃ - Het kan geen toeval zijn. Nadat de Zwitser Laurent Meuwly zich in 2019 ontfermde over de beste Nederlandse 400 meter-lopers, breken ze record na record. Bij de Europese kampioenschappen Indoor, die vanavond in het Poolse Toruń beginnen, zijn er mooie medaillekansen. Ook bij de estafettes 4x400 meter. „De atleten in mijn groep inspireren elkaar”, zegt Meuwly.