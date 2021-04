Fabio Jakobsen over terugkeer in peloton: ’Ik ben een beetje nerveus’

Jakobsen werd in de massasprint aan het einde van de eerste rit in Polen in augustus op hoge snelheid klemgereden door Dylan Groenewegen en raakte daarbij zwaar gewond. „Het gaat best goed”, zegt hij. „Ik voel de conditie beter worden en leef weer als een profwielrenner.”

De etappekoers in Turkije met veel relatief vlakke etappes is volgens Jakobsen een goede manier om weer te beginnen. „Het is spannend, ik ben een beetje nerveus, de eerste keer terug in het peloton. Al ben ik een beetje bang, ik kijk er ook naar uit. Deze koers is een goede voorbereiding voor de rest van het seizoen en de rest van mijn carrière.”

„Ik heb mijn eerste doel gehaald door weer terug in koers te zijn”, zegt Jakobsen. „Het volgende doel is om ergens met de handen omhoog over de streep te komen. Mijn grootste prestatie is dat ik na alles wat er is gebeurd nog altijd plezier in het fietsen heb. Ik hoop dat ik aan het einde van dit jaar kan zeggen dat ik mijn niveau van voor de crash kan zien, als een stip op de horizon, voor 2022 of 2023. Hopelijk kom ik daar weer.”