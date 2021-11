Eredivisie-wedstrijden gaan komend weekend door

Bekijk ook: PSV en Feyenoord hebben voorkeur voor uitstel Eredivisie

Met de politie en lokale overheden kon niet worden geregeld dat er op de nieuwe data genoeg politie beschikbaar is. Ook de zender ESPN was niet blij met de verplaatsing, omdat er dan twee weken lang geen live Nederlands voetbal op de zender te zien zou zijn.

Bovendien waren de clubs het niet unaniem eens. Hoewel Feyenoord en PSV grote voorstanders zijn van het verplaatsen van de wedstrijden, zijn er ook clubs die hier anders over denken. Ook is het nog maar de grote vraag of er over twee weken wel weer publiek welkom is in de stadions.