Jordi Hagenaar pakt twee keer goud bij mannen Gouden slotdag voor Naomi Visser op NK turnen

Kopieer naar clipboard

Naomi Visser in actie tijdens het NK Ⓒ ANP/HH

Turnster Naomi Visser heeft op de finaledag van de NK turnen in Rotterdam nog drie titels gepakt. Visser, die zaterdag ook al de beste was in de meerkamp, veroverde goud op brug (13,800), balk (13,300) en vloer (12,950). Jordi Hagenaar was bij de mannen goed voor twee gouden medailles.