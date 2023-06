Belgisch topscorer Cédric Roussel (45) overleden

Roussel werd in het shirt van RAEC Mons in het seizoen 2002/03 samen met Wesley Sonck, die destijds voor Racing Genk uitkwam, topschutter in de Belgische competitie met 22 doelpunten. Het waren de hoogdagen voor Roussel, die in die periode ook drie keer voor de Rode Duivels speelde. In de interlands tegen Algerije (1-3 winst) en Estland (2-0 winst) verdedigde hij de Belgische kleuren. De wedstrijd tegen de Esten op 11 oktober 2003 was meteen ook zijn laatste interland.

Roussel speelde ook een tijdje in Engeland, bij Coventry en Wolverhampton. Voor Coventry scoorde hij ooit een doelpunt tegen Manchester United. In 2014 stopte de spits met voetballen na korte periode bij RRC Waterloo. Ook speelde hij voor onder andere Brescia, Larnaca en Kazan.

„Onze clublegende Cédric Roussel, tevens gepassioneerd ambassadeur van onze club, is zaterdag overleden”, laat RAEC Mons weten. „Voorin vormde hij een ongelooflijk koppel met Jean-Pierre La Placa. Zijn verwoestende kopballen en zijn strijdersmentaliteit zullen we nooit vergeten. Cédric was een belangrijk onderdeel in de wederopstanding van RAEC Mons en wou altijd alles geven voor de club van zijn hart. Zondag zal er een eerbetoon volgen bij de oefenwedstrijd tegen Sporting Charleroi.”

Bron: Het Nieuwsblad