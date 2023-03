FIFA ontneemt Indonesië organisatie WK O20 ’na protesten over deelname Israël’

Naar verluidt heeft de maatregel te maken met de protesten over de deelname van Israël. De loting werd geannuleerd wegens hevige protesten. In de hoofdstad Jakarta werd gezwaaid met Indonesische en Palestijnse vlaggen. In Indonesië, het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld, is veel steun voor de Palestijnen.

De bond verwijst ook naar „de tragedie die plaatsvond in oktober 2022”, refererend aan de stadionramp van eind vorig jaar op Java.

Verdrukking

Bij de rellen die ontstonden na een wedstrijd tussen de clubs Arema FC en Persebaya Surabaya vielen zeker 135 doden, onder wie 40 kinderen. De meesten kwamen om in de verdrukking toen ze uit het stadion wilden vluchten nadat de politie met traangas had gespoten. De lokale politiechef erkende dat bij het politieoptreden fouten waren gemaakt.

Het WK voor jeugdspelers wordt van 20 mei tot en met 11 juni gespeeld. Die data blijven vooralsnog ongewijzigd. De FIFA hoopt snel een nieuw gastland bekend te kunnen maken.