’Dat zij met een B-team spelen, laat zien dat ze rekening houden met ons’

Ridgeciano Haps is met Suriname op weg naar het WK. Ⓒ Twitter @officialsvb1920

AMSTERDAM - Suriname gaat gebukt onder Covid-19, dat ongenadig hard heeft toegeslagen in het Zuid-Amerikaanse land. In de zware lockdown zorgt de Natio voor welkome afleiding. De ploeg van bondscoach Dean Gorré won in de WK-kwalificatie met 6-0 van Bermuda en werkt nu in Chicago toe naar de beslissende laatste groepswedstrijd tegen Canada. Sheraldo Becker (Union Berlin) en Ridgeciano Haps (Feyenoord) kijken terug op een geslaagd debuut en zijn vol vertrouwen over de kansen van de Natio om in de nacht van dinsdag op woensdag historie te schrijven.