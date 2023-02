Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-aanvoerder leeft mee met Turkije na ongelooflijke ramp Orkun Kökcü legt uit waarom hij geen Kuipvrees heeft: ’Dat schelden is geen kritiek’

Hij is nu al de meest waardevolle voetballer van Feyenoord. Orkun Kökcü zou in de zomer wel eens het transferrecord van zijn club kunnen breken. Daar is de pas 22-jarige sterspeler van de koploper in de Eredivisie, die tegen AZ door een schorsing moet toekijken, niet mee bezig. De ramp in Turkije, kampioen worden en zijn eigen ontwikkeling, in die volgorde, hebben meer zijn aandacht. De mens achter de aanvoerder van Feyenoord komt naar voren in een interview met Telesport.