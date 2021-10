AZ boekt bij Cambuur derde overwinning in een week

De Alkmaarders verloren vier van hun eerste vijf competitieduels. Vorige week kon AZ thuis tegen Go Ahead Eagles eindelijk weer een overwinning vieren: 5-0. Donderdag won de ploeg van Jansen in de Conference League ook van de Tsjechische club Jablonec (1-0).

Tegen Cambuur, dat als nieuwkomer op het hoogste niveau goed is begonnen aan het seizoen, trok AZ die lijn door. De Wit opende na een kwartier met een kopbal de score, na een voorzet van de opgekomen linksback Wijndal. Die aanvoerder van AZ kon na ruim een half uur spelen vanaf de middenlijn ongehinderd opstomen en raak schieten: 0-2.

Tekst loopt door onder widget

Toen Clasie na een uur spelen de derde treffer van AZ maakte, leek de wedstrijd beslist. Cambuur knokte zich echter terug in de wedstrijd. Invaller Roberts Uldrikis veranderde in de 72e minuut een schot van Michael Breij dusdanig van richting dat AZ-doelman Peter Vindahl Jensen kansloos was. De thuisclub ging op jacht naar de aansluitingstreffer, maar AZ hield stand en nestelde zich met 9 punten in de middenmoot. Bij Cambuur moest Alex Bangura in de slotfase met zijn tweede gele kaart van het veld.