Zoon van Zanardi: ’Hij zal het ook dit keer halen’

Zanardi lag een maand in een ziekenhuis in het Italiaanse Siena, nadat hij op zijn handbike was aangereden door een vrachtwagen. Daar onderging hij drie hersenoperaties en lag hij lange tijd in een kunstmatige coma.

Volgens Niccolo is zijn vader nog niet bij bewustzijn en zal hij mogelijk niet meer kunnen zien. „Wat echt telt, is weten of we met hem kunnen communiceren. We staan voor een lange weg, maar eindelijk gaat het bergopwaarts”, aldus Niccolo.

Volgens de zoon herstelt zijn vader „veel sneller dan verwacht.” „Maar dat mag geen verrassing zijn: zo is mijn vader. De energie van die man is ongelofelijk. Zijn kracht is buitengewoon.”

Zanardi (53) reed in de jaren 90 in de Formule 1 en werd in 1997 en 1998 twee keer kampioen in de CART-series. Na een ongeluk op een Duits circuit in de CART-series in 2001 moesten zijn beide benen worden geamputeerd.

Als handbiker veroverde de Italiaan vier gouden medailles bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.