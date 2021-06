AZ gokt op vertrek Teun Koopmeiners en verlengt met Jordy Clasie

Met de contractverlenging van de ex-international (17 caps) lijkt AZ in te spelen op het mogelijke vertrek van aanvoerder Teun Koopmeiners naar Italië. De directie van de nummer drie van de Eredivisie heeft aangegeven in gesprek te zijn met Atalanta Bergamo, de nummer drie van Italië.

Concurrentie

Clasie kwam over in de zomer van 2019 over van Southampton, nadat zijn contract bij de Zuid-Engelse club was ontbonden. De oud-speler van Feyenoord en Club Brugge was echter nog niet wedstrijdfit en verloor de concurrentiestrijd met het aanstormende talent Koopmeiners voor een plek als controleur op het middenveld.

De keren dat de voormalige AZ-trainer Arne Slot wel gebruikmaakte van Clasie, was in de rol van centrale verdediger. AZ kampte de afgelopen twee seizoenen vaker dan de club lief was met personele problemen in het hart van de defensie. De kleine Clasie hield zich op die positie opvallend makkelijk staande.

Gokpraktijken

Het afgelopen seizoen was Clasie één van de AZ-spelers die besmet raakte met het corona-virus, waar hij geruime tijd hinder van ondervond. Ook kende hij ander blessureleed en zat hij een schorsing uit vanwege gokproblemen.

Eind april speelde Clasie als middenvelder voor het eerst 75 minuten in een wedstrijd tegen Sparta, nadat hij tot dan slechts 47 competitieminuten in het lopende seizoen achter zijn naam had staan. Clasie scoorde prompt zijn eerste doelpunt voor AZ en zou nog een paar goede duels spelen. In zijn aflopende contract zat overigens nog een optie van een seizoen opgesloten.

Puntjes op de ’i’

Clasie zegt bewust te hebben gekozen voor een langer verblijf in Alkmaar. „Omdat ik mij hier heel prettig voel, zowel ikzelf als mijn gezin”, reageerde Clasie na zijn contractverlenging. En: „Uit de duur van dit contract spreekt ook vertrouwen van de club. Alle puntjes stonden voor mij dus op de i, waardoor ik vrij snel met AZ tot een akkoord ben gekomen.”

Al in training

Voor de AZ-selectie start donderdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Clasie was zelf al begonnen. „Ik ben al ruim een week geleden begonnen. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat ik er vorig seizoen een halfjaar uit ben geweest met een blessure. Je wilt natuurlijk zo fit mogelijk aan het seizoen beginnen en daarom heb ik mijn vakantie eerder afgebroken. Mijn doel is om er vanaf het begin te staan en zoveel mogelijk te spelen.”