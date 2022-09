De Ligt en Bayern kunnen eindelijk weer lachen na dikke zege op Leverkusen

Leroy Sané opende al in de derde minuut de score voor de thuisploeg. Het schot van de aanvallende middenvelder werd van richting veranderd. Jamal Musiala, de aangever bij de openingstreffer, nam na ruim een kwartier spelen de 2-0 voor zijn rekening. Doelman Lukas Hradecky liet zich in de korte hoek verrassen. Voor Musiala betekende het zijn vijfde doelpunt dit seizoen in de competitie. Bayer Leverkusen had weinig in te brengen en zag de schade voor rust nog groter worden. Sadio Mané, oud-speler van Liverpool, schoot in de 39e minuut met links laag in de hoek raak: 3-0.

Na rust bleven doelpunten lang uit. Mané dacht nog een keer te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Müller zorgde in de 84e minuut alsnog voor de 4-0. De aanvaller kon de bal simpel binnen schuiven omdat Hradecky onderuit gleed.

De Ligt

Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Bayern München en speelde het gehele duel mee. De verdediger is bij het Nederlands elftal geen vaste waarde meer. De voorbije twee wedstrijden in de Nations League, tegen Polen en België, hield bondscoach Louis van Gaal De Ligt op de bank. Oud-Ajacieden Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch vielen in de slotfase in bij Bayern.

Bij Leverkusen stonden de Nederlanders Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker aan de aftrap. Beide spelers werden in de rust gewisseld. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah bleven op de bank zitten. Bayern München steeg naar de gedeelde tweede plaats, met twee punten achterstand op koploper 1. FC Union Berlin, dat zaterdag op bezoek gaat bij Eintracht Frankfurt.

FRANKRIJK: Olympique Marseille na ruime zege bij Angers aan kop

Olympique Marseille heeft de leiding in de Ligue 1 in handen genomen. Dat was te danken aan een ruime overwinning op Angers: 0-3. Middenvelder Jonathan Clauss zette Marseille in de 35e minuut op voorsprong. Na rust liep de ploeg van de Kroatische trainer Igor Tudor via de Colombiaan Luis Suarez en de Braziliaan Gerson verder uit. Marseille heeft na negen speelronden 23 punten. Regerend kampioen Paris Saint-Germain speelt zaterdag tegen OGC Nice en komt bij winst op 25 punten.

