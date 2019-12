Koevermans: ’Laatste maanden is mijn gevoel veranderd’

Koevermans is één van de tien topsporters met de naam Mark of Marc die voor het boek zijn geïnterviewd. Hij laat daarin letterlijk optekenen: ’Naarmate ik ouder word, weet ik steeds beter waar ik goed in ben, en vooral ook, waar ik helemaal niet goed in ben. Ik zou bijvoorbeeld nooit algemeen directeur van Feyenoord willen worden. Omdat ik denk dat ik daar echt een aantal competenties voor mis om dat goed te kunnen. Dan komen er zaken op mijn bordje waar ik niet gelukkig van word en dan wordt mijn omgeving daar en dus ook Feyenoord niet gelukkig van’.

In Arnhem besloot hij dat voor de camera’s van FOX Sports te nuanceren. „Ik kan me voorstellen dat er vragen komen als mensen deze passage lezen. De wereld verandert snel, helemaal in het voetbal. Alleen al als ik kijk wat er bij Feyenoord allemaal veranderd is, haalt de tijd zich snel in. Dat is bij mezelf ook ontstaan...”

Het gewraakte interview vond plaats in november 2018 en Koevermans stond in mei 2019 – hij zat toen al tien jaar bij Feyenoord als commercieel directeur – publicatie toe. In het najaar is hij door de rvc van Feyenoord gevraagd om interim-directeur te worden omdat alle directeuren waren verdwenen en de KNVB-reglementen voorschrijven dat een Eredivisieclub een statutair algemeen directeur moet hebben. Toen de rvc bot ving bij diverse gegadigden werd Koevermans ondanks intern verzet verzocht om directeur te worden.

Hoewel hij dus zelf enkele maanden eerder meende niet de benodigde kwaliteiten te bezitten, hapte hij toch toe. Tijdens de interimperiode van vier maanden, toen Koevermans op de winkel moest passen in De Kuip, vond hij dat hem de taken beter afgingen en hij er ’meer energie’ van kreeg. Verder dichtte de rvc hem blijkbaar wel de competenties toe, omdat ze hem anders niet zouden hebben gevraagd als opvolger van de medio juli opgestapte Jan de Jong.

Koevermans: „Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen maanden is het gevoel veranderd. Wellicht is het een goede les om nooit nooit te zeggen in deze wereld.”