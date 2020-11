Tourwinnaar Tadej Pogacar baalt van programma voor 2021

Toch kijkt de 22-jarige klimmer van Team Emirates uit naar de Tour van 2021, waarin hij als titelverdediger aan de start verschijnt. „Het wordt een klassieke Tour. Persoonlijk had ik liever wat meer aankomsten bergop gezien, dat zijn er maar drie”, zegt Pogacar tegen de Franse krant L’Equipe. „Toch is het een heel interessant parcours.”

De Franse etappekoers begint op 26 juni in Brest. „De eerste twee etappes in Bretagne zullen een beetje stressvol worden”, denkt Pogacar. „Er is ook al vroeg in de Tour een tijdrit, ik denk dat die wel bij me past. Ik heb gehoord dat we in de eerste week ook veel te maken kunnen gaan krijgen met wind. Het wordt spannend, je moet dan voorzichtig zijn.”

In de Alpen staat één aankomst bergop (in Tignes) op het programma. De renners moeten enkele dagen later twee keer de mythische Mont Ventoux over, al ligt de finish na de tweede afdaling. In de derde week zijn twee aankomsten bergop in de Pyreneeën. „Ik houd van de Pyreneeën, daar heb ik dit jaar de basis gelegd voor mijn overwinning”, zegt Pogacar, die op de voorlaatste dag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn landgenoot Primoz Roglic uit het geel reed.