’Sporting Lissabon-speler (20) door vriend met pistool in borst geschoten’

Daar maken deze maandag diverse Portugese media, waaronder de krant A Bola, melding van. Tavares zou afgelopen weekend met een aantal vrienden in een auto hebben gezeten, waarvan er eentje met een geladen pistool zat te spelen. Toen het wapen per ongeluk af ging, raakte de kogel Tavares in de borst.

Het talent van Sporting moest direct naar het ziekenhuis, waar hij behandeld werd, maar niet in levensgevaar heeft verkeerd. Maar dat had natuurlijk net zo makkelijk anders kunnen zijn... De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze gebeurtenissen, terwijl Sporting zich beraadt op disciplinaire maatregelen voor Tavares.

De rechtsbuiten speelt zijn wedstrijden in het Onder-23 elftal van Sporting Lissabon, en maakte zijn debuut voor de hoofdmacht nog niet.