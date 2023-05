Premium Het beste van De Telegraaf

Thijs Dallinga geniet na van bekersucces Toulouse: ’Nu de Europa League’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Thijs Dallinga maakt met Toulouse flink wat los in de stad. „Een vriend van me die hier studeert, zei dat het een ongekend feest was.” Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Thijs Dallinga (22) had er vast wel eens over gedroomd, maar toen hij maandagochtend wakker werd, bleek het ook nog eens allemaal echt te zijn gebeurd. Toulouse staat al dagen op zijn kop, sinds zaterdagavond na een merci et au revoir-show tegen FC Nantes (5-1) de eerste hoofdprijs in 66 jaar omhoog werd gehouden door de promovendus: de Coupe de France. Tienduizenden mensen in het paars en wit wachtten de ploeg zondagmiddag op bij het Capitole midden in de stad, kort na de vlucht vanuit Parijs.