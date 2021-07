Ook Mathieu van der Poel verlaat Tour de France

Van der Poel kende een onvergetelijk debuut in de Tour de France. In de tweede etappe nam hij het geel over van Julian Alaphilippe door overtuigend te winnen op de Mûr-de-Bretagne. Hij veroverde toen ook voor een dag de bergtrui. Verder viel hij ook nog op in etappe zeven door in de gele trui in de aanval te gaan. Uiteindelijk werd hij in die rit vierde.

„Het is beter om zo uit de Tour te stappen dan dat je volledig uitgemergeld bent”, vertelde hij. „Het was een heel moeilijke beslissing, maar het lijkt me wel het beste met het oog op Tokio. De meeste mensen zullen het wel begrijpen.”

Het is niet onverwachts dat Van der Poel de focus nu verlegt op het mountainbiken in Tokio. Al gaf hij zaterdag na de etappe nog aan dat hij graag de Tour had willen uitrijden. „Ik denk niet dat ik nog iets te winnen heb. Ik wilde eerst tot Parijs doorrijden, maar ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft. Op de mountainbike heb ik nog een ander doel.”

Bekijk ook: Mathieu van der Poel draagt geel lachend over aan getergde fietsvriend Tadej Pogacar

Van der Poel is niet de enige grote naam die niet meer opstapt voor rit negen. Ook Primoz Roglic van Jumbo-Visma (vorig jaar nog tweede in de Tour) is er niet meer bij.