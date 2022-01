Beelden al ruim 3 miljoen keer bekeken Video: Lakers-rookie in verwarring na ’geavanceerde’ uitleg LeBron James

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

LeBron legt uit, maar rookie Austin Reaves heeft geen idee. Ⓒ Screenshot video

LOS ANGELES - De Los Angeles Lakers waren deze week met 96-106 te sterk voor de Brooklyn Nets in een clash der NBA-sterren. Maar het was vooral de conversatie die LeBron James had met rookie Austin Reaves die over de tongen ging.