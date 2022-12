Frankrijk dankzij all-time topscorer Giroud en uitblinkende Mbappé naar laatste acht

De openingsgoal werd gemaakt door Olivier Giroud op aangeven van Kylian Mbappé, wiens tempoversnellingen de Poolse verdedigers te machtig waren. Na rust verdubbelde Mbappé de voorsprong met een machtige knal en tekende hij voor de schitterende 3-0, waardoor de Franse superspits nu vijf WK-goals achter zijn naam heeft en alleen aan kop van de topscorerslijst is gekomen.

Polen had zich voor het eerst sinds 1986 op een WK door de groepsfase weten te worstelen, maar vond in de knock-outfase direct zijn Waterloo. Dat was niet verrassend. Polen had zich immers met de hakken over de sloot geplaatst voor de achtste finales na te zijn overklast door Argentinië. Omdat Polen en Mexico in alles gelijk stonden (punten, doelsaldo en doelpunten voor) leek lange tijd het fairplayklassement de doorslag te geven in het voordeel van Polen, maar uiteindelijk was een late tegengoal van Saoedi-Arabië tegen Mexico doorslaggevend.

Weinig kans voor Lewandowski

De hoop in Polen dat er dit WK wat meer in zou zitten, was gebaseerd op de aanwezigheid van Robert Lewandowski, de inmiddels 34-jarige topspits, die op zijn naar verwachting laatste WK nog iets bijzonders neer wilde zetten. Daar kwam niets van terecht, omdat het elftal rondom de spits te matig is. Lewandowski had in de groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië nog wel voor een goal en een assist getekend, maar kwam in de overige duels minder uit de verf. Tegen Frankrijk wist het Poolse team hun goalgetter, die zijn 138e interland speelde, nauwelijks in stelling te brengen.

De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz had in Doha ook een basisplaats ingeruimd voor Feyenoorder Sebastian Szymanski. De middenvelder zou de wedstrijd niet volmaken, want in de 64e minuut werd hij vervangen voor ex-Ajacied Arek Milik.

Een zware wedstrijd voor Robert Lewandowski. Ⓒ ANP/HH

Het stond op dat moment 1-0 voor Frankrijk, maar het had niet veel gescheeld of Polen had de leiding genomen. Niet lang voor de Franse goal kregen de Oost-Europeanen twee enorme kansen om de score te openen. Eerst vond Piotr Zielinski de Franse doelman Hugo Lloris op zijn weg en de rebound van Jakub Kaminski werd op de doellijn weggehaald door Raphaël Varane.

Ontsnapping Frankrijk

Frankrijk ontsnapte, beschouwde de scrimmage als een wake-up call en schakelde een tandje bij. En zo stond het zes minuten later 1-0 voor Les Bleus. Mbappé had oog voor zijn medespelers en zette met een bekeken passje Olivier Giroud vrij. De spits van AC Milan rondde overtuigend af en kwam daarmee alleen aan kop te staan in het klassement van meest scorende Franse internationals. Door zijn twee doelpunten eerder dit toernooi tegen Australië was Giroud langszij Thierry Henry mederecordhouder geworden. Giroud heeft er 52 achter zijn naam, maar als Mbappé in dit tempo doorgaat, zal hij het record niet lang hebben. De pas 23-jarige superaanvaller van de Fransen heeft er al 33 in liggen voor de nationale ploeg.

Er was nog een andere jubilaris bij ‘De Haantjes’. Hugo Lloris speelde in Doha zijn 142e interland en werd daarmee ex aequo met Lilian Thuram Frans recordinternational. De goalie maakte in zijn jubileumwedstrijd geen beste beurt. Tweemaal verspeelde hij de bal bij het meevoetballen en hij zorgde voor een kolderiek moment, toen hij bij het uitkomen een bal losliet en die op het hoofd van de nietsvermoedende Lewandowski liet stuiteren, waarna Lloris de bal alsnog kon oprapen.

Bekijk ook: Het beste moet nog komen voor hemelbestormer Mbappé

Na rust was het een ongelijke strijd tussen het soepel voetballende Frankrijk met een belangrijke rol voor Antoine Griezmann in de spelmakersrol en het machteloze Polen. Wie anders dan Mbappé bracht het kwaliteitsverschil in de score tot uitdrukking. De Franse topaanvaller kreeg ongewoon veel ruimte van de Poolse defensie en haalde op de rand van het strafschopgebied ongenadig hard uit. Ook de 3-0 van Mbappé was een schitterende goal. Ongeveer vanaf dezelfde positie krulde hij de bal in de verre hoek buiten bereik van Wojciech Szczęsny. Een magnifieke goal en de vijfde toernooitreffer van Mbappé die met Frankrijk het toernooi vervolgt in de kwartfinale, waarin de winnaar van de later vanavond afgewerkte achtste finale Engeland-Senegal de tegenstander is.

Daar kon ook Lewandowski geen verandering in brengen. De spits schoot in de slotseconden nog raak vanaf elf meter na een handsbal. Aanvankelijk miste de aanvaller zelfs, maar Lloris kwam te vroeg van zijn lijn, waarna de strafschop over moest worden genomen. Het was niets meer dan een eretreffer voor de spits van Barcelona, wellicht de laatste in zijn WK-carrière en misschien zelfs interlandloopbaan.