Krijgt Donny van de Beek een nieuwe trainer?

Manchester United is dramatisch begonnen aan de Premier League. De nummer drie van vorig seizoen, waar Donny van de Beek meestal de bank warm houdt, bezet na zes duels de teleurstellende vijftiende plaats, slechts vier punten boven de degradatiestreep.

De naam van voormalig Tottenham Hotspur-coach Mauricio Pochettino wordt in de Britse pers al genoemd als mogelijk opvolger van Solskjaer, die zelf positief vooruit blijft kijken.

„Als ik mijn overtuigingen en waarden al niet vertrouw, wie zou dat dan wel moeten doen? Ik val niet als een kaartenhuis in elkaar na een of twee mindere resultaten”, aldus Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer won met ManUtd in de Champions League van Paris Saint-Germain, maar in de competitie wil het niet vlotten. Ⓒ HH/ANP

„Manchester United is de grootste club van de wereld. Na woensdag hadden we op kritiek gerekend, dat hoort bij deze club. We voelen allemaal de pijn, het is nooit gemakkelijk als je twee wedstrijden op een rij verliest. Maar de jongens zijn klaar voor een reactie tegen Everton. We gaan met een positieve instelling naar Goodison Park.”

Lange termijn

Solskjaer werd binnen gehaald als vervanger van Jose Mourinho. De oud-speler van de club moest United omhoog zien te trekken uit het diepe wak waarin de club was beland. De Noor heeft nog steeds vertrouwen dat hij de geschikte man is voor die taak.

„Natuurlijk willen we goede resultaten voor de korte termijn, maar ik heb ook goede gesprekken gevoerd met de clubleiding over de plannen voor de langere termijn. We hebben een zaadje geplant en de boom is groeiende. Ik heb altijd de steun gevoeld als het gaat om het grotere geheel en de club moet altijd naar dit grotere geheel kijken.”

Programma Premier League

13.30 uur: Everton - Manchester United

16.00 uur: Crystal Palace - Leeds United

18.30 uur: Chelsea - Sheffield United

21.00 uur: West Ham United - Fulham

