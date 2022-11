Arne Slot hoopt op steun Feyenoord-fans tegen Lazio

„We hebben morgen 50.000 mensen achter ons staan, dat kan nogal een verschil maken. Bovendien heeft Feyenoord iets opgebouwd als het gaat om Europese thuiswedstrijden, vorig seizoen maar ook voor mijn tijd. We voelen dus dat we een kans hebben en zijn hoopvol voor morgen, al zullen we vooral zelf heel veel goed moeten doen”, zei Slot woensdag.

Alle ploegen in groep F zijn de laatste speelronde nog kansrijk. Midtjylland heeft net als Feyenoord 5 punten. Slot: „Ik ken de situatie en de mogelijke scenario’s goed. En wij weten vooral dat wij gewoon moeten winnen. Pas aan het einde van de wedstrijd kunnen we eventueel gaan nadenken over wat er bij Midtjylland tegen Sturm Graz gebeurt. Al zullen we uiteraard wel continu daarvan op de hoogte worden gehouden.”