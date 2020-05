Tottenham Hotspur kondigt ’pijnlijke week’ voor Ajax aan

De hele Johan Cruijff ArenA en Amsterdam maakten zich op die bewuste 8 mei op voor het bereiken van de finale van de Champions League, maar toen was daar ineens Lucas Moura. De aanvaller van Tottenham Hotspur die na het verstrijken van de blessuretijd toch nog anders besloot en de Engelsen naar de eindstrijd schoot.

In extase

Ajax was in rouw gedompeld, maar Tottenham in extase. Vanuit geslagen positie bereikten de Engelsen voor het eerst in hun bestaan de finale van de Champions League. En dat wil de club, een jaar na dato, absoluut nog een keer in herinnering brengen. Vandaar dat The Spurs een voor hen bijzondere, maar voor de Ajax-fans pijnlijke week aankondigen.

„Wat er die avond in Amsterdam gebeurde, zullen we de rest van ons leven blijven herinneren”, is te lezen op de website van Tottenham Hotspur. „Er zijn twaalf maanden voorbij, maar het lijkt nog steeds gisteren. Daarom gaan we deze week de gebeurtenissen in Amsterdam opnieuw beleven. We kijken terug met spelers, onder wie natuurlijk Lucas Moura, maar ook het verhaal achter het memorabele groene shirt komt aan de orde. Bekendheden uit het voetbal en beroemde supporters van Tottenham komen aan het woord.”

Martin Jol

Ook de coach die in het verleden zowel voor Ajax als Tottenham Hotspur werkzaam was, Martin Jol, zal zijn woordje doen. „En natuurlijk brengen we de wedstrijd vrijdag via onze eigen kanalen re-live op het scherm.” Het enthousiasme spat er vanaf bij de Engelse club, maar Ajax-fans kunnen de accounts van Tottenham deze week maar beter even links laten liggen...